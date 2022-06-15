В Самарской области студент нашел марихуану и убедил друга попробовать наркотик

Молодых людей задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном полицейские задержали 18-летнего жителя Тольятти. Молодого человека подозревают в склонении к потреблению наркотических веществ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, двое молодых людей решили употребить наркотик в общежитии. Однако другие учуяли странный «аромат», доносящийся из их команды, и вызвали полицию. Прибывшие полицейские обнаружили пластиковую бутылку, фольгу и парней, один из которых был «навеселе». Факт опьянения подтвердило медицинское освидетельствование. В ходе опроса 18-летний житель Тольятти признался, что нашел на улицах родного города марихуану. Он убедил своего 19-летнего знакомого попробовать наркотик.

В отношении студента было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В данный момент все обстоятельства устанавливаются.