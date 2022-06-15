В Самарской области назвали специалистов, которые любят свою работу

В числе тех, кто доволен выбранной профессией - самарские врачи Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Большинство самарцев признались, что любят выбранную профессию. Соответствующие выводы следуют из результатов опроса сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, свою нынешнюю работу любят 53% жителей Самарской области. Чаще всего теплые чувства к любимому делу питают женщины (59%) и работники старше 45 лет (59%). Мужчины и молодежь, как правило, относятся к работе как к средству заработка. А 27% всех опрошенных вовсе занимаются делом, к которому у них не лежит душа.

Если говорить о профессиях, то особую любовь к своему делу испытывают учителя, врачи и дизайнеры. По 67% из них с удовольствием ходят на работу и выполняют ее с воодушевлением. Сразу после них идут главные бухгалтеры, воспитатели, экономисты, программисты и медсестры. А кладовщики, продавцы, охранники, операторы call-центров и секретари выполняют рабочие обязанности без особого удовольствия.