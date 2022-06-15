Самарские девушки примут участие в полуфинале международного конкурса «Мисс Офис-2022»

Самарскую область представят сразу три конкурсантки. Фото: www.missoffice.org

Стартовал 13-й сезон международного конкурса «Мисс Офис-2022». В этом году соревноваться за звание лучших будут участницы из Самарской области. Самарские девушки успешно прошли кастинг и вышли в полуфинал.

Как сообщают организаторы конкурса, регион представят сразу три прекрасные конкурсантки - клиентский менеджер ПАО «Сбербанк» Мария Полехович, начальник архивно-кадрового отдела ООО «Земский банк» Елена Захарова и инженер ПТО ООО «Вега Групп Регион» Дарья Дороганова.

В случае, если девушки пройдут в финал, они отправятся в Москву. В столице их будет ждать насыщенная программа: репетиции, мастер-классы, примерки коллекций и съемки. Лучшие участницы получат путешествия, гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды и наборы элитных косметических линий. А победительнице достанется главный приз - 3 миллиона рублей.