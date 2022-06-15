Власти Самары рассказали, как борются с тополиным пухом

Тополиная метель стала настоящим бедствием для самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением лета дворы Самары атаковал тополиный пух. Он устилает землю, летает «снежинками» по воздуху и активно «пристает» к горожанам. В мэрии рассказали, как жители могут спастись от тополиного пуха и как борются с ним службы благоустройства.

Совет для самарцев — смочить пух водой, собрать его и выбросить в мусорку. Поджигать «летний снег» ни в коем случае нельзя. За это предусмотрено административное наказание.

Власти со своей стороны ведут вырубку тополей. Правда, спиливают не все деревья, а только аварийные. Как рассказали progorodsamara.ru в департаменте городского хозяйства и экологии, «больные» деревья убирают только на заявительной основе и при получении порубочного билета от администрации. Работы выполняют эксплуатирующие службы.

Пухонесущие тополя, которые находятся в удовлетворительном состоянии, не сносят. Специалисты проводят глубокую омолаживающую обрезку. Данная мера позволяет сохранить дерево и на несколько лет блокировать пушение.