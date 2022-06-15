В Самарской области водитель «Приоры» попал в больницу после ДТП с грузовиком

Авария произошла в Тольятти вечером 14 июня. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во вторник, 14 мая, в Тольятти произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 38-летний водитель «Лада Приора» ехал в районе дома №40 по улице Северной. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «Xowo», за рулем которого был 53-летний мужчина. В результате ДТП водителя легковушки пришлось госпитализировать с полученными травмами.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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