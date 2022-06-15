В СамГМУ выделили бюджетные места для детей военных, участвующих в спецоперации на Украине

В этом году в России начнут действовать особые правила по приему в университеты детей военнослужащих – участников специальной военной операции на Украине. Самарские вузы также не остались в стороне.

Например, в Самарском государственном медицинском университете в 2022-2023 учебном году выделят специальные квоты для детей военнослужащих, детей сотрудников органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, детей сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Специальная квота составит 10% от общего объема бюджетных мест.