В Самаре выбрали имена для трех пар лебедей из парка 50-летия Октября

Победители конкурса получат сертификаты на прогулку по озеру / Фото: администрация Самары

В среду, 15 июня 2022 года, в Самаре подвели итоги конкурса на лучшие имена для трех пар лебедей. Все они обитают в парке 50-летия Октября. Жители города на протяжении нескольких дней вели жаркие дискуссии, предлагая различные клички. Так что выбор было сделать непросто.

— Сотрудники МАУ «Парки Самары» выбрали благородные, милые и добрые имена для лебедей. Одна пара получила клички Забава и Елисей, другая — Яркая и Славный, а третья — Симка и Нолик, — рассказали в администрации города.

Авторов лучших имен ждут призы. Они получат сертификаты на прогулку на лодке или катамаране по озеру в парке 50-летия Октября.