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Общество15 июня 2022 8:45

Новый газопровод для повышения устойчивости газоснабжения тольяттинского микрорайона Федоровка пущен в эксплуатацию

Накануне к концу дня монтажные работы были завершены
Геннадий ВЕТРОВ
Подача газа потребителям возобновилась с утра 15 июня

Подача газа потребителям возобновилась с утра 15 июня

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Врезка потребителей газа тольяттинского микрорайона Федоровка в новый трехкилометровый наружный газопровод среднего давления проведена в сжатые сроки. Учитывая значительный объем работ (более 15 коммунально-бытовых объектов и свыше 1,5 тысяч домохозяйств) к производству переврезки были подключены специалисты всех трех городских отделений межрайгаза Тольятти Средневолжской газовой компании. Накануне к концу дня монтажные работы были завершены. Сегодня с утра возобновляется подача газа потребителям.

Напомним, что наружный газопровод среднего давления сети газоснабжения микрорайона Федоровка в Тольятти протяженностью свыше 3 километров – объект инвестпрограммы СВГК. Его введение в эксплуатацию позволяет существенно увеличить пропускную способность сетей и обеспечить устойчивость газоснабжения предприятий и населения микрорайона.