Самарцам рассказали, кто может претендовать на субсидию по оплате ЖКХ

В настоящий момент услугу получают 25 тысяч семей губернии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая категория жителей Самарской области имеет право на субсидию по оплате ЖКХ. Информацию сообщили региональные власти.

- Претендовать на получение ежемесячной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право собственники (наниматели) жилого помещения с низким доходом. Речь идет о тех случаях, когда расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют более 22 процентов от совокупного дохода семьи, - информирует областное правительство.

Отмечается, что размер субсидии зависит от нескольких факторов. К ним относится региональный стандарт ЖКХ, состав семьи, расходы на оплату жилья и ЖКХ, совокупный доход семьи и прочие нюансы.

В настоящий момент субсидию получают 25 тысяч семей Самарской области. Средний размер составляет порядка 2 тысяч рублей.