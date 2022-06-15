Интернет-магазин Wildberries начал продавать товары Zara и Pull&Bear

Одежду иностранных брендов теперь можно купить онлайн / Фото: vk.com/wildberries_shop

В ассортименте российского интернет-магазина Wildberries появились новые товары. Теперь там доступны одежда и аксессуары от испанской сети Inditex. В нее входят Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti, пишет ФАН.

В каталогах этих брендов представлены десятки различных товаров. К примеру, от Zara доступны 519 товаров. Это платья, брюки, жилеты, сумки и рюкзаки. От Pull&Bear — 1598 (джинсы, футболки, брюки, сумки, худи, рубашки), от Massimo Dutti — 1 350 (платья, пиджаки, брюки, футболки и другая одежда).

Напомним, сейчас магазины данных брендов одежды в России не работают. Их закрыли в марте 2022 года. Возобновят ли они свою деятельность, пока не известно.

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