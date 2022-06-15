Причиной массовой драки в ТРК «Гудок» в Самаре стал грабеж

Потасовку с сотрудниками ТЦ устроили приятели молодого воришки Фото: скриншот с видео

Стали известны подробности массовой драки в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской в Самаре. Потасовка, которой приняли участие около десяти человек, произошла вечером в понедельник, 13 июня 2022 года. Как выяснилось, ее причиной стал 23-летний местный житель, который решил украсть товар из магазина.

- Около 20:00 в парфюмерный магазин зашел молодой человек. Он взял со стеллажа 5 флаконов духов и направился на выход, не оплатив товар. Работники торговой точки попытались его остановить, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, парень был не один. В холле его ждали знакомые. Они решили заступиться за приятеля и устроили разборки с сотрудниками службы безопасности ТЦ. Посетители «Гудка» сняли момент драки на видео. Ролик быстро разлетелся по соцсетям.

На место выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они разняли драчунов и задержали воришку. Насколько известно, парень уже не раз был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия.