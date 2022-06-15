Директор самарских фирм отправится под суд за невыплату зарплаты сотрудникам

В настоящий момент часть долга перед работниками погашена Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ряда коммерческих структур региона. Мужчину обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам, сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, гендиректор ООО «Констант 18» не оплачивал труд своих четверых подчиненных с сентября 2021 по апрель 2022 года. В результате общая сумма долга превысила 320 тысяч рублей. При этом деньги на расчетных счетах организации имелись. Однако они тратились на увеличение суммы оборотного капитала фирмы, расчеты с арендодателями и налоговые выплаты.

Следствие также выяснило, что подобный случай в практике гендиректора не первый. С июля 2020 по октябрь 2021 года, когда обвиняемый руководил ООО «ПКБ Волгостромпроект», он допустил невыплату зарплаты троим сотрудникам организации на общую сумму более 489 тысяч рублей.

В настоящий момент часть долга перед работниками погашена. Самому начальнику арестовали часть имущества. Теперь его судьбу будет решать суд.