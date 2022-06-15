ССК полностью обновила ЛЭП на 10 улицах в селе Борское

Вместо 200 старых деревянных опор энергетики установили новые - железобетонные

Самарская сетевая компания завершила модернизацию ЛЭП в селе Борское. Специалисты обновили воздушные линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 5,9 км. Вместо устаревшего оборудования там установили более надежное и современное.

Сети полностью заменили на 10 улицах районного центра. Среди них: Боровая, Степана Разина, Карла Либкнехта, Неверовская, Ташкентская, Подгорная, Казанская, Октябрьская, Профессиональная и Патрина. Специалисты ССК демонтировали более 200 деревянных опор и установили новые железобетонные.

«Голый» провод заменили на самонесущий изолированный. Ему не страшны ни снег, ни ураганный ветер. Кроме того, там обновили уличные фонари. Вместо 35 светильников с дуговыми ртутными лампами установили светодиодные. У них более высокая светоотдача и низкое энергопотребление.

Помимо этого, энергетики бесплатно снабдили 254 домохозяйства в Борском приборами учета АСКУЭ. Данные аппараты способны автоматически передавать показания гарантирующему поставщику.

Как отмечают в ССК, обновление распределительных сетей в Борском будет продолжено. В 2022 году планируется заменить участок воздушной линии 10 кВ протяженностью 2,5 км. От нее запитан водозабор, который обеспечивает водой 9 тысяч жителей села.