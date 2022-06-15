В Самарской области полицейские задержали убийцу-наркоторговца

В свертках оказался гашиш. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Отрадном Самарской области сотрудники полиции задержали ранее судимого убийцу. Мужчина решил вернуться в мир преступности.

О наркодилере сообщили в отдел по контролю за оборотом наркотиков. Оказалось, что 33-летний местный житель причастен к незаконной деятельности. Полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него свертки с серым веществом. В квартире задержанного также нашли еще несколько заготовок для «закладок». Экспертиза подтвердила, что в свертках был гашиш, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемый рассказал, что хранил наркотики для продажи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Пока мужчина находится под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 20 лет.