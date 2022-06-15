Вела себя по-зверски: администратора ветклиники в Самаре уличили в жестоком обращении с ребенком

На нерадивую мать завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 33-летняя администратор ветеринарной клиники стала фигуранткой уголовного дела. Женщину подозревают в жестоком обращении с дочерью.

- Мать в течение длительного времени ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию 10-летней дочери. Кроме того, она жестко обращалась с ребенком, - сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Насколько известно, ранее женщина не попадала в поле зрения правоохранителей. Теперь в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Нерадивой матери может грозить штраф до 100 тысяч рублей, обязательные/исправительные/принудительные работы или до 3 лет лишения свободы.