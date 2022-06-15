На строительство обхода Тольятти направят федеральную поддержку в размере 24 млрд рублей

В настоящий момент готовность объекта составляет 53%. Фото: правительство Самарской области

На строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу будет направлено 24 млрд рублей. Данное решение было принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. На встрече также присутствовал глава региона Дмитрий Азаров - он отстаивал интересы губернии на федеральном уровне.

Концессионер получит средства от компании «Дом.РФ» в рамках механизма инфраструктурных облигаций. При этом ставка будет максимально низкой - 4,5% годовых. Губернатор уверен, что такая поддержка позволит завершить строительство объекта в установленные сроки.

- Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, в данный момент масштабный инфраструктурный объект готов на 53%.