Стало известно, когда и как пройдет Грушинский фестиваль-2022 в Самаре

Любители авторских песен вновь соберутся на Мастрюковских озерах / Фото: vk.com/grushinfestival

Стало известно, когда и как пройдет 49-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Его устроят в традиционном формате на привычном месте — на Мастрюковских озерах. Мероприятие растянется на четыре дня — с 30 июня по 3 июля 2022 года. Об этом в соцсетях сообщили организаторы.

На сцене Грушинского фестиваля выступят лауреаты конкурса авторской песни, а также приглашенные артисты. Точный список хедлайнеров пока не сообщается. Недавно о подготовке к фестивалю сообщил известный бард Олег Митяев, выступая на САМ.ФЕСТе.

На фестивальной поляне будет работать торговая ярмарка с фудкортом. Там гости смогут приобрести не только продукты, но и туристическое снаряжение. Также будут доступны скважины и бойлеры с питьевой водой. Среди удобств — бесплатные биотуалеты, за отдельную плату можно будет воспользоваться душем с водонагревателем.

Гости фестиваля могут взять с собой палатки или заранее забронировать места в близлежащих турбазах. Вход на территорию фестивального городка будет бесплатный. Разводить там костры будет запрещено. Тем, кто приедет на личном транспорте, будет доступна парковка. Въезд туда платный.