Самарцам рассказали, куда и на чем ехать в отпуск этим летом

Не пропустите запись эфира!
2 июня в эфире программы «Эксперты знают» директор агентства путешествий «Румб тур» Игорь Степанов рассказал самарцам о перспективных направлениях для путешествий. Автобусные туры среди жителей региона сегодня набирают все большую популярность.
На удобных и современных автобусах жители Самарской области смогут посетить Черное море и Крым. Самарцев ждут экскурсионные туры в Дагестан, Екатеринбург, Башкирию, Карелию, туры на выходные в Казань, Саранск и Хвалынск. Подробнее можно узнать из записи эфира, размещенного в нашей группе Вконтакте.
Напомним, что в эфире также выяснили, миф это или реальность:
- что на автобусе до места отдыха можно добраться быстрее, чем на поезде;
- вместо моря соотечественники стали предпочитать активные туры на Урал, в Башкирию, Дагестан и на Кавказ;
- что одинокие люди находят в экскурсионных турах вторые половинки;
- а уровень комфорта в автобусных турах, последние годы, значительно вырос!