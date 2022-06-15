Самарцам рассказали, куда и на чем ехать в отпуск этим летом

Не пропустите запись эфира!

2 июня в эфире программы «Эксперты знают» директор агентства путешествий «Румб тур» Игорь Степанов рассказал самарцам о перспективных направлениях для путешествий. Автобусные туры среди жителей региона сегодня набирают все большую популярность.

На удобных и современных автобусах жители Самарской области смогут посетить Черное море и Крым. Самарцев ждут экскурсионные туры в Дагестан, Екатеринбург, Башкирию, Карелию, туры на выходные в Казань, Саранск и Хвалынск. Подробнее можно узнать из записи эфира, размещенного в нашей группе Вконтакте.

Напомним, что в эфире также выяснили, миф это или реальность:

- что на автобусе до места отдыха можно добраться быстрее, чем на поезде;

- вместо моря соотечественники стали предпочитать активные туры на Урал, в Башкирию, Дагестан и на Кавказ;

- что одинокие люди находят в экскурсионных турах вторые половинки;

- а уровень комфорта в автобусных турах, последние годы, значительно вырос!