Самарский блогер показал место на Красной глинке, куда планируют перенести речпорт

Речной порт может появиться в Красноглинском районе. Фото: скриншот видео Александра Карягина

Самарский блогер Александр Карягин поделился кадрами с высоты птичьего полета. Жители смогут насладиться пейзажами Красной глинки и в Волжского района.

На видео попали поселки и леса Красноглинского и Волжского районов, отличающиеся природным многообразием. Также с коптера можно увидеть место, на которое планируют перенести речной порт. Перспективное строительство было отражено в генплане.

Напомним, что речной грузовой порт, находящий на стрелке рек Самара и Волга, может появится в другом месте. Минтранс оценивал имущество и деятельность порта.