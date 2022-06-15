В Самарской области создали технологию дополненной реальности

Эксперты уверены, за этой технологией — будущее

Резидент «Жигулевской долины» компания «АР СОФТ» создала программу для 3D-моделирования инженерных сетей через AR-очки. Она поможет моделировать инженерные сети с помощью очков дополненной реальности, находясь на объекте строительства или реконструкции. Это стало возможным благодаря поддержке перспективных резидентов «Жигулевской долины» областным правительством и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

— Мы регулярно поддерживаем перспективные проекты из IT-сферы в Самарской области. Разработчики и инженеры получают льготные кредиты, для них обнулен налог на прибыль, они освобождены от проверок, для них упрощена процедура госзакупок, также действуют многие другие отраслевые меры, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Это поможет ускорить развитие не только всей отрасли, но и предпринимательства всего региона.

«АР СОФТ» активно пользуется мерами поддержки для IT-компаний. Они освобождены от уплаты НДС, используют пониженные страховые взносы и льготы по налогу на прибыль. А некоторые специалисты компании даже планируют воспользоваться льготной ипотекой для приобретения жилья.