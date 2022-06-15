Самарец показал, что стало с рухнувшим в Волгу легкомоторным самолетом

Самолет остался без крыльев и моторов Фото: скриншот с видео

Стала известна судьба легкомоторного самолета, который днем 11 июня 2022 года потерпел крушение вблизи Самары. Он упал в воду затона Грязный. Местный видеоблогер Евгений Щекин нашел летательный аппарат на берегу Волги.

Самарец показал с воздуха, что осталось от самолета. С воздушного судна сняли крылья, теперь они лежат рядом на песке. Убрали с него и моторы. В целом же самолет выглядит довольно неплохо. Фюзеляж цел. Интернет-пользователи шутят, что все можно легко починить с помощью изоленты.

Напомним, самолет упал при попытке взлета. Он перевернулся и рухнул в воду, получив различные повреждения. Пилот — 54-летний мужчина — выжил. Ему помогли выбраться на сушу. Потом туда отбуксировали и летательный аппарат. По факту произошедшего Центральное МСУ на транспорте СК организовало проверку.