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Общество15 июня 2022 12:35

В Самаре за незаконное подключение к канализации злоумышленники заплатят почти 3 миллиона рублей

Они подключились в частном секторе
Алена ПРОВКИНА
Жители незаконно подключились к канализации

Жители незаконно подключились к канализации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители решили «сэкономить» и незаконно подключились к централизованной системе водоснабжения. За подобные врезки им начислили почти 3 миллиона рублей.

По данным «РКС-Самара», злоумышленники уже оплатили 950 тысяч рублей. Остальную сумму планируют выплатить в течение нескольких месяцев. Местные жители в частном секторе областной столицы незаконно пользовались водой. Специалисты выявили нарушения в ходе плановой проверки. О незаконных подключениях также сообщают соседи предприимчивых горожан.

Самовольные врезки могут спровоцировать серьезные загрязнения и аварии. На данный момент, ресурсники проводят проверку в Октябрьском районе между улицами Врубеля и Советской Армии.