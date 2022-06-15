В Самаре за незаконное подключение к канализации злоумышленники заплатят почти 3 миллиона рублей

Жители незаконно подключились к канализации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители решили «сэкономить» и незаконно подключились к централизованной системе водоснабжения. За подобные врезки им начислили почти 3 миллиона рублей.

По данным «РКС-Самара», злоумышленники уже оплатили 950 тысяч рублей. Остальную сумму планируют выплатить в течение нескольких месяцев. Местные жители в частном секторе областной столицы незаконно пользовались водой. Специалисты выявили нарушения в ходе плановой проверки. О незаконных подключениях также сообщают соседи предприимчивых горожан.

Самовольные врезки могут спровоцировать серьезные загрязнения и аварии. На данный момент, ресурсники проводят проверку в Октябрьском районе между улицами Врубеля и Советской Армии.