В Самаре на дорожную разметку направят 122,7 млн рублей

Наносить разметку будут по ночам, чтобы не мешать движению транспорта / Фото: администрация Самары

В Самаре ищут подрядчика, который нанесет разметку на дороги общего пользования. На эти цели власти готовы потратить 122,7 млн рублей. Заказчик — департамент городского хозяйства и экологии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит нанести продольную (58,7 тысяч кв. м) и поперечную (40,3 тысяч кв. м) разметку термопластиком, а также нанести обозначения движения по полосам холодным двухкомпонентным пластиком (5,5 тысяч кв. м). Оба материала должны обладать световозвращающими элементами. Срок гарантии — не менее 12 месяцев.

Работы необходимо будет выполнять в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Исключение — проезжие части с малой интенсивностью и где нет искусственного освещения. Перекрывать проезд не будут.

Итоги электронного аукциона подведут 16 июня 2022 года. С победителем подпишут муниципальный контракт. Он должен будет приступить к работам сразу после этого. Срок выполнения — до 31 октября 2022 года.