За первые 5 месяцев 2022 года по Куйбышевской железной дороге перевезли более 78 тысяч контейнеров ДФЭ

Грузооборот на Куйбышевской железной дороге стал больше Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С января по май 2022 года по Куйбышевской железной дороге перевезли более 78 тысяч контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). Это на 8,9 % больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цифры касаются всех сообщений. Во внутреннем отправлено 53 тысячи ДФЭ. В экспортном - 25,3 тысяч.

Как отмечают в КбшЖД, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, за 5 месяцев составило 44 тысячи ДФЭ - перевезено 918,4 тыс. тонн грузов. Это выше на 2,6 %, чем в прошлом году. Сюда входят: лесные грузы, химические и минеральные удобрения, черные и цветные металлы, строительные грузы и др.