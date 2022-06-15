Охраной детсадов и школ Тольятти займутся «Кобра» и «Сокол»

Охранные организации выбрали по итогам специальных конкурсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти подвели итоги конкурсов по отбору предприятий, которые возьмут на себя охрану школ и детских садов. Победителями признали организации «Кобра» и Сокол». Каждая их них выиграла по три аукциона, пишет OBOZ.INFO.

ЧОО «Кобра» нужно будет освоить около 44 млн рублей, а ЧОО «Сокол» — порядка 60 млн рублей. Обе компании работают уже давно. Первая начала свою деятельность в 1995 году, а вторая — в 2005-м.

Компании будут отвечать за охрану школ и детских садов в течение 14 месяцев. Их привлекут к работе с сентября 2022-го по июнь 2023 года и с сентября по декабрь 2023 года. Охранники должны будут следить за безопасностью детей и не пускать в здания подозрительных личностей.

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