Предприятие из Самарской области производит высокопрочные каркасы зданий

Продукция создается по всем мировым стандартам, а металл закупается у российских производителей

Предприятия Самарской области продолжают предлагать рынку качественную продукцию из отечественных материалов, с использованием российского оборудования. Одна из таких компаний, «Стилорк», занимается производством металлоконструкций на основе гофробалки.

Предприятие существует с 2018 года, его продукция пользуется популярностью в Самарской области. Дело в том, что гофробалки используются для строительства торговых центров, складов и прочих важных для региона помещений. Продукция создается по всем мировым стандартам, а металл закупается у российских производителей: «Северсталь» и «ММК». Производство ведется на отечественном оборудовании.

«Стилорк» нацелено на дальнейшее развитие с господдержкой. В будущем планируется предлагать ассортимент предприятия не только в России, но и в Казахстане и Узбекистане.

— Наша задача сегодня — помочь бизнесу адаптироваться в условиях санкций и импортозамещения. Для этого были разработаны и внедрены антикризисные федеральные инструменты поддержки, а также наши действующие инвестплощадки. Мы ценим предпринимателей нашего региона и готовы предоставить им все возможности для дальнейшего развития и процветания, — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.