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Происшествия15 июня 2022 14:01

Под Самарой нашли мать, выбросившую младенца на свалку в Тамбовской области

Женщина полгода скрывалась от правоохранителей
Анастасия ФИЛАТОВА
Тело младенца нашли в пакете на мусорном полигоне в январе 2022 года

Тело младенца нашли в пакете на мусорном полигоне в январе 2022 года

Фото: СУ СК России

Завершились поиски матери, которая выбросила в мусор новорожденного ребенка в Тамбовской области. Женщину искали в течение полугода. Разыскать ее удалось в Самарской области.

Все случилось в начале 2022 года в Первомайском районе Тамбовской области. 26 января на мусорном полигоне нашли пакет с телом мальчика, который только недавно появился на свет. По данному факту в местном СК возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Следователи провели десятки тестов ДНК. Они проверили всех женщин, живущих в населенных пунктах, откуда мусоровозы забирали отходы и отвозили их на полигон. В ходе расследования правоохранители выяснили, что в конце января 34-летняя местная жительница вместе с матерью в спешке покинула дом. В жилище провели обыск. Там эксперты обнаружили следы крови, в том числе на женской одежде.

В дальнейшем выяснилось, что тамбовчанки уехали к родственникам в Самарскую область. Проверка показала, что именно 34-летняя женщина является матерью погибшего младенца. Она рассказала, что у нее начались преждевременные роды. Ребенок не подавал никаких признаков жизни. Испугавшись, женщина положила тело в пакет и выкинула в мусорный бак. Экспертиза показала, что малыш действительно родился мертвым. Причина смерти — внутриутробная асфиксия.