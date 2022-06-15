Под Самарой нашли мать, выбросившую младенца на свалку в Тамбовской области

Тело младенца нашли в пакете на мусорном полигоне в январе 2022 года Фото: СУ СК России

Завершились поиски матери, которая выбросила в мусор новорожденного ребенка в Тамбовской области. Женщину искали в течение полугода. Разыскать ее удалось в Самарской области.

Все случилось в начале 2022 года в Первомайском районе Тамбовской области. 26 января на мусорном полигоне нашли пакет с телом мальчика, который только недавно появился на свет. По данному факту в местном СК возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Следователи провели десятки тестов ДНК. Они проверили всех женщин, живущих в населенных пунктах, откуда мусоровозы забирали отходы и отвозили их на полигон. В ходе расследования правоохранители выяснили, что в конце января 34-летняя местная жительница вместе с матерью в спешке покинула дом. В жилище провели обыск. Там эксперты обнаружили следы крови, в том числе на женской одежде.

В дальнейшем выяснилось, что тамбовчанки уехали к родственникам в Самарскую область. Проверка показала, что именно 34-летняя женщина является матерью погибшего младенца. Она рассказала, что у нее начались преждевременные роды. Ребенок не подавал никаких признаков жизни. Испугавшись, женщина положила тело в пакет и выкинула в мусорный бак. Экспертиза показала, что малыш действительно родился мертвым. Причина смерти — внутриутробная асфиксия.