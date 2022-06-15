Дети из Самары смогут отдохнуть в шести загородных лагерях в 2022 году

Дети смогут с комфортом провести смены в загородных лагерях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава города Самары Елена Лапушкина рассказала, что дети из областного центра смогут отдохнуть в шести загородных лагерях. В жилых корпусах провели капитальный ремонт.

В прямом эфире «ОбъясняемРФ» 15 июня 2022 года глава города подчеркнула, что ребята с комфортом смогут посетить лагеря «Арго», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», Авангард-Самара» и «Мужество». Перед летним заездом территории сделали более комфортными для пребывания детей.

Елена Лапушкина также отметила, что во многих лагерях отремонтировали оконные блоки, медпункты, столовые и пищеблоки. Особое внимание было уделено противопожарным системам и мероприятиям. Планируют организовать 30 профильных смен по различным направлениям.