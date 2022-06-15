В Самаре стартовал проект комплексного развития территорий в 2022 году

Старые дома могут снести Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре сформировали список территорий, на которых планируют провести комплексное развитие. Всего создали 12 лотов с разным количеством кварталов.

О проведении комплексного развития сообщили глава города Елена Лапушкина в прямом эфире «ОбъясняемРФ» 15 июня 2022 года. В областной столице преобразуют многие территории в рамках проекта. В список уже попали Безымянка, Мехзавод, поселок Управленческий 113-й и 116-й километры Куйбышевского района, Кировский и Советские районы. Отмечают, что на месте старых домов, которые уже не пригодны для жилья, могут появиться новые микрорайоны.

Уже определили очередность, благодаря которой проведут аукционы и выберут инвесторов. Жители смогут сообщить о ветхом жилье и получить гарантии защиты имущества. На территориях будет новое современное жилье и инфраструктура.