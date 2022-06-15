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Общество15 июня 2022 16:35

Организаторы Грушинского фестиваля рассказали самарцам о правилах для участников

Фестиваль растянется на 4 дня
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут бесплатно разместить палатки

Жители смогут бесплатно разместить палатки

Фото: Архив "КП"

Всероссийский фестиваль авторской песни пройдет в традиционном месте – на Мастрюковских озерах. Организаторы рассказали участникам о правилах в социальных сетях.

Известно, что фестиваль пройдет с 30 июня по 3 июля 2022 года. Отмечают, что участникам и гостям категорически запрещено разводить костры на территории, а также нельзя употреблять алкогольные напитки и незаконные вещества. На площадке будет работать ярмарка, где каждый желающий сможет приобрести продукты и туристическое снаряжение.

Зайти и расположить палатку можно бесплатно. Платить придется только за парковку.