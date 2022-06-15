В Самаре стала известна судьба свалки на улице Литвинова

Жители поделились кадрами "вечной" свалки. Фото: Евгений Морозов

В Самаре глава города Елена Лапушкина рассказала, какие меры предпримут для ликвидации свалки на улице Литвина. Жители поселка Зубчаниновка пожаловали на огромную кучу мусора.

По словам главы города, жалобы на объект поступают постоянно. Власти устанавливали специальные площадки и ставили ограничители, запрещающие въезды на газон. Эти методы не подействовали не безответственных граждан, которые выгружают не только бытовой, но и строительный мусор. В ближайшее время, совместно с сотрудниками полиции, начнут пристально следить за территорией и нарушителями, отметила Елена Лапушкина в прямом эфире «ОбъясняемРФ» 15 июня 2022 года.

Подобное решение поможет очистить площадку от скопления мусора. Напомним, в начале мая жители в очередной раз рассказали о том, что недобросовестные граждане вываливают хлам «Камазами».