В Самарской области огласили приговор мэру города Отрадный

Чиновника оштрафовали и лишили права занимать должности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области главу города Отрадный признали виновным. Два года чиновник утверждал ряд постановлений, которые нанесли ущерб почти в 3 миллиона рублей.

По данным СУ СК России по Самарской области, в адрес главы города множество раз выдавали предупреждения. Ранее в отношении мэра Александра Бугакова возбуждали уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. С ноября 2018 по июнь 2020 году мужчина утверждал схему теплоснабжения, но не имел на это никаких оснований. Предприниматели конкурентной организации не смогли оказывать услуги.

Согласно экспертизе, ущерб составил 2,9 млн рублей. По решению суда главу отстранили от должности до вынесения приговора. Чиновника оштрафовали на 100 тысяч рублей и лишили права занимать должности на государственной службе. Приговор пока не вступил в свою законную силу.