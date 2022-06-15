В Самарской области утонул 19-летний парень 15 июня 2022 года

Молодой человек утонул утром. Фото: ПСС Самарской области

В Самарской области в селе Красные дома Елховского района на реке Чесноковка утонул молодой парень. Его тело нашли спустя 3 часа.

По данным поисково-спасательной службы Самарской области, утром, 15 июня 2022 года, специалисты проводили поисковые работы около плотины. О пропаже 19-летнего парня сообщили сотрудники полиции. В реке утонул молодой человек. По словам очевидцев, парень нырнул в воду с плотины и больше никто не видел его на поверхности воды. Водолазы провели осмотр дна. Оказалось, что там была большая глубина и илистое дно, которое значительно осложнялось видимость.

Тело молодого человека нашли в 11:08, на глубине в 2,5 метра. Его доставила на берег. В поиске задействовали 3 водолазов.