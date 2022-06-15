В Самаре умер председатель совета ветеранов УМВД Петр Шайбулатов 15 июня 2022 года

Петр Павлович скончался в середине июня. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре скоропостижно скончался председатель совета ветеранов УМВД России по городу Петр Павлович Шайбулатов 15 июня 2022 года. Полковник милиции в отставке пришел на службу в 1981 году.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, Петр Павлович в начале своей карьеры занимал должность замначальница отдела спецмилиции. Он поддерживал порядок на территориях важных объектов, занимался учетом оружия и техники. Отдел также перевозил спецгрузы. А в 1997 году Петр Шайбулатов полковником вышел на пенсию. Через несколько лет он возглавил Совет ветеранов.

Петр Павлович занимался патриотическим воспитанием молодежи и старался развить у них высокую социальную активность. Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родственникам и знакомым Петра Шайбулатова.