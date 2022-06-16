В Самарской области вынесли приговор мэру Отрадного

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном вынесли приговор мэру города Александру Бугакову. Его признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Отрадного.

По версии следствия, с ноября 2018 по июнь 2020 года чиновник утвердил схему теплоснабжения в пользу АО «СамРЭК». Однако у фирмы был конкурент в лице ООО «ГОТЭ» - из-за указанных действий компания попросту не смогла оказывать аналогичные услуги. В результате ООО «ГОТЭ» приостановила деятельность котельной. Ущерб, нанесенный предприятию, превысил 2,9 млн. рублей.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В течение трех лет он также не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании суммы причиненного ущерба, - рассказали в прокуратуре Отрадного.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.