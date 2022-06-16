Самарец показал, как выглядит эстакада на ул. Ново-Садовой в июне 2022 года

До полного соединения эстакады осталось около трех пролетов

В Самаре продолжается строительство двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой. Ближе к середине июня объект приобрел четкие очертания - это видно на кадрах, сделанных самарским видеоблогером Александром Карягиным.

Судя по видео, эстакаду уже протянули до улицы Советской Армии. Промежуток между двумя ее частями заметно сократился. До полного соединения объекта осталось порядка трех пролетов.

Ранее сообщалось, что рабочее движение по развязке запустят к концу года. В начале проезд откроют со стороны въезда в город. Полностью завершить строительство объекта планируется к декабрю 2023 года.