В Тольятти женщина ударила сожителя ножом во время драки

В квартире полицейские нашли нож со следами, похожими на кровь. Фото: ГУ МВД по Самарской области

36-летнюю жительницу Тольятти задержали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Правоохранители полагают, что женщина поссорилась с сожителем и ударила его ножом. Информацию сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Драма развернулась на бульваре Туполева в Тольятти в мае этого года. В полицию позвонили жители одного из домов и сообщили, что из квартиры соседей раздаются крики. Приехавшие на место полицейские обнаружили мужчину с ножевыми ранениями - его госпитализировали. В квартире также был найден нож со следами, похожими на кровь. Здесь же находилась женщина - сожительница пострадавшего.

Именно на нее сразу пали подозрения правоохранителей. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Там она призналась, что они с сожителем пили алкоголь, а позже поругались. Мужчина ее ударил, а она в ответ вонзила в него нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Расследование продолжается.