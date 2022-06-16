В Самарской области начались поджоги тополиного пуха

Подобные действия могут привести к пожарам и караются штрафами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом летней жары Самарская область облачилась в тополиный пух. Губернию накрыло настоящее белое безумие, которое принесло с собой сезонные аллергии и… возгорания. Для некоторых жителей региона поджог тополиного пуха стал настоящей забавой. Семена тополей воспламенились уже в нескольких точках области и, судя по всему, это только начало.

Один из подобных случаев произошел 15 июня в городе Отрадный. Местные жители поделились фотографией, на которой видно, как огонь постепенно «съедает» слой тополиного пуха.

Один из поджогов произошел в Отрадном / Фото: vk.com/iznanka63

А чуть позже к ним присоединились жители Самары, сообщившие о поджоге пуха на улице Нагорной. По всей видимости, здесь ситуация немного сложнее - огонь охватил не только семена тополя, но и лежащие вокруг предметы.

А так выглядит возгорание на улице Нагорной в Самаре / Фото: vk.com/life_samara

Напомним, поджигать пух категорически запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.