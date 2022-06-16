Бесплатный концерт в поддержку «Самарской Луки» проведут 17 июня 2022 года

Концерт в защиту заповедника устроят в баре "Без названия" в Самаре / Фото: нацпарк "Самарская Лука"

В Самаре проведут бесплатный концерт в поддержку национального парка «Самарская Лука». Он состоится в пятницу, 17 июня 2022 года, в баре «Без названия» на улице Братьев Коростелевых, 170. Об этом в соцсетях сообщает общественный совет заповедника.

- Будут стихи, песни и танцы. На концерте будет сюрприз (и это не Киркоров). Придете и сразу узнаете. Ждем всех-всех-всех, кому уже 18 лет и более, - отмечают организаторы мероприятия.

В баре выступят Федор Золотарев, Ольга Соколова, Екатерина Дьяконова, Андрей Латунов, Кир Егоров и группа «Аберрация». Сбор гостей намечен на 19:00, начало концерта – в 20:00. Вход свободный.

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