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Происшествия16 июня 2022 7:42

В Тольятти водитель сбил ребенка-пешехода и скрылся с места ДТП

Горе-автомобилиста удалось найти и задержать
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ребенка сбили на пешеходном переходе / Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ребенка сбили на пешеходном переходе / Фото: ГУ МВД по Самарской области

В среду, 15 июня, в Центральном районе Тольятти произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП случилось в 12:57. 20-летний водитель «Honda Accord» ехал в районе дома №1 по Комсомольскому шоссе. В этот момент дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходил мальчик. Автомобилист допустил наезд на ребенка и скрылся с места аварии.

По данным правоохранителей, сотрудники ГИБДД оперативно разыскали нарушителя. Он был задержан. Пострадавшему мальчику назначено амбулаторное лечение.

Выяснение обстоятельств произошедшего продолжается.