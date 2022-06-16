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Авто16 июня 2022 7:49

АВТОВАЗ объявил о старте продаж LADA Granta Classic’22

Новая модель будет на 103,2 тысячи рублей выгоднее авто предыдущего года
Анастасия ФИЛАТОВА
Новая Granta Classic имеет ряд отличительных особенностей

Новая Granta Classic имеет ряд отличительных особенностей

Фото: АвтоВАЗ

В четверг, 16 июня 2022 года, тольяттинский АВТОВАЗ объявил о старте продаж LADA Granta Classic 2022 года. Данная модель будет на 103 200 рублей дешевле, чем авто предыдущего года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

- Цены на Granta Classic’22 стартуют с отметки 658 300 рублей. Стоимость представлена с учетом выгоды в 20 тысяч рублей по схеме Трейд-Ин или при использовании кредитной программы LADA FINANCE, - сообщают представители предприятия.

В новой «Гранте» есть электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, а также крепления для детских сидений. Кроме того, авто оснастили дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером и центральным замком. Молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал окрашены в цвет кузова. Новая модель представлена в виде седана, лифтбека и универсала.

Авто имеет 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. Он адаптирован для работы на бензине АИ-92. Также модель оснащена механической 5-ступенчатой коробкой передач.