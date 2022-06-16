АВТОВАЗ объявил о старте продаж LADA Granta Classic’22

Новая Granta Classic имеет ряд отличительных особенностей Фото: АвтоВАЗ

В четверг, 16 июня 2022 года, тольяттинский АВТОВАЗ объявил о старте продаж LADA Granta Classic 2022 года. Данная модель будет на 103 200 рублей дешевле, чем авто предыдущего года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

- Цены на Granta Classic’22 стартуют с отметки 658 300 рублей. Стоимость представлена с учетом выгоды в 20 тысяч рублей по схеме Трейд-Ин или при использовании кредитной программы LADA FINANCE, - сообщают представители предприятия.

В новой «Гранте» есть электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, а также крепления для детских сидений. Кроме того, авто оснастили дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером и центральным замком. Молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал окрашены в цвет кузова. Новая модель представлена в виде седана, лифтбека и универсала.

Авто имеет 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. Он адаптирован для работы на бензине АИ-92. Также модель оснащена механической 5-ступенчатой коробкой передач.