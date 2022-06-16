В Самарской области женщина пострадала в ДТП с двумя автомобилями

Автомобили получили заметные повреждения / Фото: ГУ МВД по Самарской области

В среду, 15 июня, в Тольятти произошло ДТП с участием двух автомобилей. Информацию передает ГУ МВД по Самарской области.

В 14:30 78-летний водитель «Lada Kalina» выезжал из жилой зоны в Комсомольском районе. Около дома № 68 по ул. Лизы Чайкиной он не уступил дорогу и столкнулся с «Kia Rio», за рулем которого находилась 45-летняя женщина. В результате аварии ее госпитализировали. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.