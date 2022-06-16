В Самарском СПИД-центре рассказали, как часто нужно сдавать тест на ВИЧ

Исключить у себя диагноз «ВИЧ-инфекция» можно только пройдя тестирование на антитела к ВИЧ через 3, 6 и 12 месяцев после ситуации, связанной с риском заражения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирус иммунодефицита человека — опасное и коварное заболевание. Первое время оно может протекать бессимптомно, при этом развиваясь и разрушая клетки иммунной системы организма. Медики уверены, что именно своевременная диагностика ВИЧ поможет получить необходимую медицинскую помощь и не допустить развитие СПИДа. Врачи рекомендуют проходить тест каждый год даже тем, кто не ведет беспорядочную половую жизнь и не употребляет наркотики. Полностью исключить у себя диагноз «ВИЧ-инфекция» можно только пройдя тестирование на антитела к ВИЧ через 3, 6 и 12 месяцев после ситуации, связанной с риском заражения.

Напомним, что инкубационный период при ВИЧ-инфекции может составлять от 2 недель до одного года. Если были ситуации, связанные с риском передачи ВИЧ, то результатов одного теста может быть недостаточно.

Сдать тест на ВИЧ можно в любом государственном учреждении здравоохранения по месту прикрепления полиса. Анонимно и бесплатно это также можно сделать в отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

Подробнее можно узнать в группе Самарского СПИД-центра.