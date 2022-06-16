Новую остановку введут на речном маршруте Самара – Винновка с 17 июня 2022 года

Судна будут временно заходить носом в берег / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В пятницу, 17 июня 2022 года, на Волге откроют остановочный пункт Средний пляж. Его введут на маршруте Самара – Винновка. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

– Суда будут подходить к Среднему пляжу по временной схеме – носом в берег. Будьте внимательнее при планировании поездок, – отмечает перевозчик.

Новое расписание по маршруту Самара - Винновка / Фото: srpp63.ru

Изменения затронут и работу грузовой переправы по маршруту Самара – Рождествено. В субботу, 18 июня 2022 года, парому назначат дополнительный рейс. Судно отправится от Октябрьского спуска в сторону села в 20:00.