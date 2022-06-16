Сбербанк: в Поволжье наметился рост интереса к потребительским кредитам¬

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По сравнению с мартом 2022 года объём потребительских кредитов в апреле вырос на 42%, а в мае рост составил 80% относительно апреля.

По данным Сбера, чаще всего в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях кредиты оформляют клиенты банка в возрасте от 25 до 35 лет – 34% от общего количества заемщиков в первые пять месяцев 2022 года. На втором месте клиенты в возрасте от 35 до 45 лет – 31%. При этом женщины берут потребительские кредиты чаще мужчин: 61% и 39% соответственно.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«На протяжении многих лет Сбербанк остается надёжным партнером для наших клиентов и постоянно работает над тем, чтобы наши предложения были полезны и интересны. Благодаря тому, что только в мае Сбер дважды снижал процентные ставки по потребительским кредитам, интерес к ним значительно вырос. Уверена, что это позволит воспользоваться нашими предложениями большему числу наших клиентов, а значит еще больше людей смогут решить свои финансовые вопросы».

12 июня после очередного снижения ключевой ставки Банка России Сбербанк сделал потребительские кредиты еще доступнее. Отметим, что в мае процентные ставки были снижены дважды.