Тольяттиазот и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

Договор подписали первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Предприятие Тольяттиазот и правительство Самарской области подписали договор о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны представляли первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Соглашение поможет объединить усилия по реализации значимых промышленных, финансовых и социальных программ в Самарской области. Среди основных направлений сотрудничества назвали развитие инвестиционной деятельности на территории региона, совместный контроль за соблюдением норм безопасности и качества минеральных удобрений, сотрудничество в сфере энергосбережения и химической промышленности.

— Тольяттиазот — наш давний и надежный партнер. Предприятие активно участвует в социально-экономическом развитии не только Тольятти, но и всей Самарской области. Соглашение, которые мы сегодня подписали, поможет нашему региону двигаться в правильном направлении, — отметил Виктор Кудряшов.