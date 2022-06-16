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Общество16 июня 2022 8:53

Тольяттиазот и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество предприятия и областного правительства поможет развитию всего региона
Максим ВЕБЕР
Договор подписали первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Договор подписали первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Предприятие Тольяттиазот и правительство Самарской области подписали договор о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны представляли первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Соглашение поможет объединить усилия по реализации значимых промышленных, финансовых и социальных программ в Самарской области. Среди основных направлений сотрудничества назвали развитие инвестиционной деятельности на территории региона, совместный контроль за соблюдением норм безопасности и качества минеральных удобрений, сотрудничество в сфере энергосбережения и химической промышленности.

— Тольяттиазот — наш давний и надежный партнер. Предприятие активно участвует в социально-экономическом развитии не только Тольятти, но и всей Самарской области. Соглашение, которые мы сегодня подписали, поможет нашему региону двигаться в правильном направлении, — отметил Виктор Кудряшов.