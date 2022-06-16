Самарцы чаще всего покупают в кредит телефоны и бытовую технику

Кредитование покупок в точках продаж (POS) – единственный сегмент на рынке, который упал меньше всего относительно весны 2021 года. Анализ собственных данных показал, что при покупках в кредит наибольшей популярностью в период с марта по май пользовались мобильные телефоны и бытовая техника, на которые пришлось более половины всех кредитов в торговых сетях.

Повышение ключевой ставки в конце февраля – начале апреля 2022 года привело к падению выдач на рынке потребительского кредитования. Для многих новые ставки по ипотеке и кредитам наличными стали заградительными. Единственный сегмент, который сумел избежать значительного падения – это POS-кредиты.

По данным аналитиков МТС Банка, самая популярная категория товаров, на которые самарцы берут POS-кредиты – мобильные телефоны. На них приходится 33,1% всех займов. Средняя сумма кредита составляет 35 700 рублей.

На втором месте бытовая техника – 19,4% от общего количества POS-кредитов. Чаще всего весной 2022 года брали в кредит аудио-, видеотехнику, микроволновые печи и стиральные машины при среднем чеке 33 600 рублей.

Тройку самых популярных товаров, приобретаемых в кредит, замыкают аксессуары: гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и т.п. Их доля составила 18,2%, а средняя стоимость покупки – 13 100 рублей. Далее расположились компьютерная техника – 6,1% и мебель – 4,2% со средними чеками 36 400 рублей и 51 700 рублей соответственно.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по кредитным продуктам клиентов МТС Банка в Самарской области в марте-мае 2022 года. МТС Банк является лидером на рынке POS-кредитования по объему и количеству выданных кредитов. Весной 2022 года МТС Банк выдал 54,3% от общего количества POS-кредитов.