Самарцев приглашают к участию в онлайн-акции «Свеча памяти»

Более 2,5 тысяч жителей губернии уже зажгли свечи / Фото: скриншот с сайта www.деньпамяти.рф

Жители Самарской области могут почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, став участниками акции «Свеча памяти». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Акция проходит на сайте деньпамяти.рф. Чтобы принять участие необходимо перейти по ссылке, выбрать свой регион и нажать кнопку «зажечь свечу памяти». Жители также могут посмотреть, сколько земляков уже почтили память героев - все зажженные свечи отражены на интерактивной карте. В настоящий момент момент участниками акции стали порядка 2 369 жителей Самарской области.

Акция продлится с 15 по 22 июня 2022 года. Она позволит не только сохранить историческую память о Великой Победе, но и станет началом благого дела. Оператор акции, благотворительный фонд «Память поколений», выделит средства, равные количеству зажженных свечей, на оказание адресной медицинской помощи ветеранам.