Дмитрий Богданов рассказал о работе делегации Самарской области на нулевом дне ПМЭФ-2022

XXV Петербургский международный экономический форум начал свою работу 15 июня.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о работе команды Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме – 2022. На стенде региона были представлены известные местные компании: СМАРТС, Электрощит, Феррони, а также наработки самарских университетов.

В нулевой день традиционно подписали ряд соглашений и провели важные деловые встречи. Региональный минэкономразвития заключил договоры с национальным центром ГЧП, также были проведены встречи с инвесторами.

— Мы эффективно отработали нулевой день мероприятия. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед нами задачу представить здесь лучшие проекты и наработки нашего региона, — отметил Дмитрий Богданов.

Напомним, что XXV Петербургский международный экономический форум начал свою работу 15 июня. Основная тема мероприятия — «Новый мир — новые возможности», которая поможет участникам деловой площадки разобраться с миром импортозамещения и выходом на альтернативные рынки дружественных стран.