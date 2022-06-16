В Самаре женщина взяла кредит и отдала мошеннику 1,6 млн рублей

Самарчанка доверилась аферисту и осталась без денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мастер участка одного из АО в Самаре стала жертвой мошенника. Женщина лишилась более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в один из дней 39-летней самарчанке позвонил неизвестный. Он представился менеджером по информационной безопасности банка. Собеседник заявил, что мошенники пытаются оформить на женщину кредит. Чтобы отменить операцию, «безопасник» предложил взять встречный заем и временно перевести деньги на другой счет.

Самарчанка поверила, пошла в банк и взяла кредит в 1,654 млн рублей. После этого она через банкоматы перевела все деньги. Через некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают перевести деньги на «безопасный» счет или назвать реквизиты банковской карты. Так делают только мошенники. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.